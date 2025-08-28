Mercato Milan, novità Alex Jimenez! Lo spagnolo sta per dire addio, trattativa ai dettagli con questa squadra

Mercato Milan, c’è la novità su Alex Jimenez: trattativa ai dettagli tra i rossoneri e il Bournemouth per il terzino spagnolo

Secondo un report di Antonio Vitiello, il giovane terzino spagnolo del calciomercato Milan, Alex Jimenez, è a un passo dal trasferimento al Bournemouth. Nonostante il suo talento, Jimenez ha trovato poco spazio con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, rendendo la cessione una scelta quasi inevitabile. Il giocatore avrebbe dato la sua totale disponibilità al trasferimento nel club inglese, che ha superato la concorrenza di altre squadre interessate.

La Concorrenza e la Struttura del Deal

Questo sviluppo mette fine alle speranze di Roma e, soprattutto, del Como, club che per primo aveva mostrato un serio interesse per il difensore. La squadra di Cesc Fabregas aveva cercato di avvicinarsi a Jimenez, ma la perseveranza del Bournemouth e la volontà del giocatore di trasferirsi in Premier League hanno fatto la differenza.

Attualmente, Milan e Bournemouth stanno negoziando per definire la struttura dell’operazione. L’accordo dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Questo tipo di accordo è molto diffuso nel calcio moderno, poiché permette al club acquirente di dilazionare il pagamento e al tempo stesso di assicurarsi il giocatore a lungo termine.

Il Ruolo del Real Madrid e la Strategia del Milan

Un elemento cruciale e aggiuntivo nella trattativa è il Real Madrid. I giganti spagnoli mantengono un diritto di recompra su Alex Jimenez, che può essere esercitato la prossima estate. Ciò significa che, anche se il Bournemouth dovesse rendere il trasferimento definitivo, il Real Madrid potrebbe ancora riportare il giocatore a casa, a testimonianza del valore che gli attribuisce. Questa clausola è un fattore chiave che influisce sulla struttura complessiva del trasferimento.

Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, la strategia del Milan sembra essere orientata all’ottimizzazione della rosa. Il club sta gestendo in modo efficace il proprio organico, garantendo a ogni giocatore un ruolo preciso e offrendo a chi non ne ha l’opportunità di trovare spazio altrove. Questa mossa, seppur deludente per i tifosi che avrebbero voluto vedere Jimenez in campo più spesso, è una decisione calcolata per bilanciare la squadra e, potenzialmente, generare fondi per futuri investimenti.

Il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth sembra una situazione vantaggiosa per tutte le parti. Il Bournemouth si assicura un giovane talento per rinforzare la difesa, Jimenez ha l’opportunità di giocare con continuità, e il Milan gestisce la propria rosa in modo efficace, mantenendo un interesse finanziario nel futuro del giocatore, nonostante la clausola di recompra del Real Madrid. I dettagli finali dell’accordo sono attesi a breve, segnando l’inizio del prossimo capitolo nella carriera del giovane difensore.