Mercato Milan, Akanji pista caldissima! Contatti anche in giornata, è lui in pole per la difesa rossonera

Mercato Milan, per la difesa rossonera il nome in pole è quello di Akanji del Manchester City: lo svizzero davanti a Kiwior

Il Milan, nelle ore più roventi di questo calciomercato, sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa, in particolare il reparto difensivo. La decisione di puntare a un nuovo difensore centrale nasce dalla ferma volontà del tecnico Massimiliano Allegri di adottare la difesa a tre, modulo che richiede alternative di alto livello. Il direttore sportivo Igli Tare, neo arrivato in casa rossonera, sta sondando il terreno per due profili in particolare che si sono imposti come obiettivi credibili e concreti: lo svizzero Manuel Akanji del Manchester City e il polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal.

La trattativa per Manuel Akanji sembra essere la pista più calda. Il difensore della nazionale svizzera è un nome che il calciomercato Milan tiene d’occhio da tempo e, secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale YouTube di quest’ultimo, i contatti tra il club di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore si sono intensificati nel pomeriggio. Akanji, infatti, ha messo in standby una trattativa già avviata con il Galatasaray proprio per attendere e valutare le mosse del Milan.

I rossoneri stanno studiando attentamente i dettagli dell’operazione con il Manchester City, che aveva già trovato un’intesa di massima con il club turco per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline, corrispondenti a circa 17 milioni di euro. L’intenzione di Tare è quella di trovare la formula giusta per convincere il club inglese a cedere il giocatore, un profilo che garantirebbe esperienza internazionale e solidità al reparto arretrato di Allegri. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe un trasferimento in Italia e la possibilità di giocare con continuità in un club di primo piano come il Milan.

Parallelamente, il Milan non ha mollato la presa su Jakub Kiwior. Il giovane difensore polacco dell’Arsenal, già conosciuto in Serie A per il suo passato allo Spezia, rappresenta un’alternativa di grande prospettiva. Il Milan ha avuto contatti anche con l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione, ma la concorrenza è agguerrita. Il Porto in particolare è molto avanti e sta spingendo per chiudere l’affare nelle prossime ore. Nonostante ciò, il Milan non si arrende e monitora costantemente la situazione, pronto a inserirsi qualora la trattativa con il club portoghese dovesse saltare.

La decisione di Allegri di virare sulla difesa a tre è stata la scintilla che ha acceso la ricerca di un ulteriore difensore centrale. Con la rosa attuale, il tecnico non avrebbe abbastanza alternative per affrontare una stagione lunga e impegnativa. L’arrivo di un giocatore di qualità e spessore, che possa affiancarsi ai titolari, è considerato fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. Tare e Allegri sono al lavoro per regalare ai tifosi un nuovo innesto di livello che possa blindare la difesa rossonera e rendere il Milan ancora più competitivo su tutti i fronti.