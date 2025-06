Mercato Milan, l’ultimo aggiornamento spiazza tutti! Pista Xhaka ancora viva, affare in porto a queste condizioni

Mercato Milan, clamoroso aggiornamento su Granit Xhaka: il centrocampista svizzero resta nel mirino di Igli Tare. Ultime

Milano scatenata sul mercato: dopo Modric, Ricci e Jashari per un centrocampo da sogno. La rivoluzione in casa Milan è iniziata, e come anticipato dal direttore sportivo Igli Tare, il centrocampo sarà il reparto più rinnovato. Le mosse rossonere, riportate da Tuttosport, delineano un reparto mediano profondamente trasformato, con colpi di spessore e trattative in corso.

Modric, il primo tassello di un centrocampo stellare

Il primo grande nome a vestire il rossonero sarà Luka Modric. L’arrivo a parametro zero del fuoriclasse croato, attualmente impegnato con il Real Madrid nel Mondiale per Club, è ormai cosa fatta. Le visite mediche e la firma sul contratto sono attese immediatamente dopo la conclusione della competizione, segnando un colpo di mercato di caratura internazionale che promette di elevare notevolmente la qualità e l’esperienza del centrocampo milanista. La sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi e la sua leadership saranno fondamentali per la nuova impostazione tattica.

Ricci in chiusura: un rinforzo giovane e di prospettiva

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi un altro rinforzo per la mediana: Samuele Ricci. Il talentuoso centrocampista è ormai vicinissimo alla fumata bianca, con le ultime questioni burocratiche in via di definizione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giocatore, attualmente in vacanza in Uganda, è stato preallertato per le visite mediche, che potrebbero essere programmate già nei primi giorni della prossima settimana. Ricci rappresenta un investimento importante in ottica futura, un giocatore giovane ma già con una buona esperienza, in grado di dare dinamismo e qualità al reparto.

Jashari e Xhaka: trattative complesse ma non impossibili

Nonostante i quasi due colpi in canna, il Milan non intende fermarsi e sta spingendo anche per Ardon Jashari. La trattativa con il Club Brugge si preannuncia però lunga e complessa. Il mediano svizzero desidera ardentemente il trasferimento a Milanello, ma il club belga mantiene una posizione ferma sulle sue pretese economiche. Le voci di una valutazione iniziale tra i 50 e i 60 milioni di euro sono state smentite, ma il Club Brugge chiede comunque circa 35 milioni di euro fissi più bonus, per un totale di circa 40 milioni. Il Milan, da parte sua, è pronto a rilanciare con un’offerta di 30 milioni più bonus. La pazienza sarà cruciale, data la proverbiale difficoltà nel trattare con i belgi, come già dimostrato per Charles De Ketelaere.

Parallelamente, il direttore sportivo Tare non ha mollato la presa su Granit Xhaka. Anche in questo caso, la situazione richiede pazienza. Il Bayer Leverkusen non vorrebbe privarsi del centrocampista svizzero, e tantomeno a cifre inferiori ai 15 milioni di euro. Il Milan, al momento, si ferma a circa 10 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave nel futuro della trattativa. L’esperienza e la fisicità di Xhaka aggiungerebbero ulteriore spessore a un centrocampo che si preannuncia profondamente rinnovato e di altissimo livello.

La strategia del Milan è chiara: costruire un centrocampo con un mix di esperienza, talento giovanile e fisicità, in grado di affrontare al meglio le sfide future. Le prossime settimane saranno decisive per definire il volto definitivo del nuovo Milan.