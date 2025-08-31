Mercato Milan, aggiornamenti importantissimi su Santiago Gimenez! C’entra Dovbyk, minuti bollenti e dialoghi continui tra le parti

Mercato Milan, contatti continui per cercare di sbloccare lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Dovbyk. Le ultime

Il calciomercato Milan continua a tenere banco e le squadre di Serie A sono in piena attività per rafforzare le proprie rose. In questo scenario, le trattative tra Milan e Roma per due attaccanti di spessore, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, si stanno rivelando particolarmente complesse. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Antonio Vitiello, le discussioni tra i due club sono in corso, ma le differenze nelle modalità di trasferimento stanno rendendo l’accordo difficile da raggiungere. La situazione è fluida, ma è chiaro che i due club hanno visioni diverse su come impostare l’operazione.

La posizione del Milan: prestito secco per Gimenez

Il Milan, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, sta mostrando un interesse concreto per l’attaccante Dovbyk. Il club rossonero, in linea con la propria strategia, punta a un prestito secco per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Questa formula permetterebbe al Milan di valutare attentamente il rendimento di Dovbyk e l’adattabilità al calcio italiano, senza l’obbligo di un riscatto oneroso. Il prestito secco è una mossa cauta e intelligente, che preserva le finanze del club e permette a Igli Tare di operare con maggiore flessibilità sul mercato. Il nuovo DS rossonero sta infatti cercando di costruire una squadra competitiva, ma sostenibile dal punto di vista economico.

La richiesta della Roma: diritto di riscatto per Dovbyk

Dall’altra parte, la Roma è interessata all’attaccante messicano Santiago Gimenez. Il club giallorosso, però, non vuole limitarsi a un semplice prestito. La richiesta della società capitolina è l’inserimento di un diritto di riscatto al termine della stagione. Questa opzione garantirebbe alla Roma la possibilità di acquisire il cartellino di Gimenez a titolo definitivo, in caso di buon rendimento del giocatore. L’inserimento del diritto di riscatto dimostra la volontà della Roma di investire su un profilo che si ritiene possa essere la soluzione a lungo termine per il reparto offensivo. La trattativa è quindi bloccata su questo punto: il Milan preferisce un prestito secco, mentre la Roma insiste per il diritto di riscatto.

Un braccio di ferro che si preannuncia lungo

Le trattative tra i due club sembrano destinate a un lungo braccio di ferro. Il Milan, con il nuovo DS Tare e il tecnico Allegri, sta cercando di massimizzare il proprio vantaggio, puntando sulla flessibilità finanziaria. La Roma, invece, vuole assicurarsi un pezzo importante del suo futuro. Entrambi i club sono convinti delle proprie posizioni, e sarà fondamentale vedere chi, alla fine, cederà o se si troverà una terza via. La situazione di calciomercato tra Milan e Roma è un esempio perfetto di come le strategie economiche e le esigenze tecniche possano scontrarsi. Solo il tempo ci dirà se Santiago Gimenez vestirà la maglia rossonera o se Artem Dovbyk si trasferirà nella capitale. La trattativa resta aperta, ma la sua conclusione è tutt’altro che semplice.