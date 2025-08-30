Mercato Milan, Rabiot sempre più vicino! I tifosi possono sognare il colpo, Allegri e Tare si avvicinano al francese

Mercato Milan, Adrien Rabiot sempre più vicino al club rossonero! Allegri e Tare stanno facendo di tutto per portarlo a Milanello

Il calciomercato Milan è scatenato sul mercato e sta provando a piazzare un colpo a sorpresa per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c’è Adrien Rabiot, il forte centrocampista francese attualmente in forza al Marsiglia. Le trattative sono in corso e, secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, il club rossonero è in contatto costante con il giocatore e il suo entourage.

Il protagonista assoluto di questa operazione è senza dubbio la madre-agente del calciatore, Veronique Rabiot, nota per essere una negoziatrice tenace e per tutelare in modo ferreo gli interessi del figlio. Il Milan deve trovare la quadra economica e convincere la signora Rabiot a scegliere la destinazione rossonera. Un fattore cruciale è la volontà del calciatore e l’interesse del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha sempre stimato il giocatore e lo considera un profilo ideale per il suo schema tattico.

Allegri e Tare, il binomio per il nuovo Milan: Rabiot il primo obiettivo

Massimiliano Allegri, neo-allenatore del Milan, e il nuovo direttore sportivo Igli Tare, stanno lavorando in sinergia per costruire una squadra competitiva e vincente. Rabiot è un pallino di Allegri, che lo ha individuato come il rinforzo perfetto per il reparto centrale. Il centrocampo è un settore che il tecnico livornese vuole migliorare e il francese, con la sua fisicità, la sua visione di gioco e la sua abilità nel recuperare palloni, si inserirebbe alla perfezione.

Le prossime ore saranno decisive. Il Milan sta premendo sull’acceleratore per chiudere la trattativa prima della scadenza del mercato. L’accordo con il giocatore e la madre è il primo step, ma non l’unico. C’è da raggiungere anche l’intesa con il Marsiglia, proprietario del cartellino di Rabiot. La situazione contrattuale è complessa: il contratto del centrocampista scade nel giugno 2026 e il giocatore è stato messo fuori rosa.

Il club francese sa di non poter chiedere una cifra eccessiva, ma non vuole certo regalare il suo gioiello. Il Milan può contare su un vantaggio: la situazione di stallo che si è creata tra Rabiot e il Marsiglia potrebbe spingere il club transalpino a cedere il giocatore a una cifra più contenuta pur di monetizzare e di liberarsi di un ingaggio pesante. Igli Tare sta lavorando a una proposta che possa soddisfare tutte le parti in causa. La volontà del giocatore e la spinta di Allegri sono fattori che potrebbero sbloccare definitivamente la trattativa.

Rabiot e il Milan: un affare possibile?

L’affare Rabiot è una grande opportunità per il Milan. Un centrocampista di qualità internazionale, con esperienza e talento da vendere. Il suo arrivo rinforzerebbe in modo significativo la squadra e darebbe al tecnico Allegri un’opzione in più per il centrocampo. La trattativa è complicata, ma il Milan ha la determinazione e le risorse per portarla a termine. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’affare entro la fine del mercato per regalare ad Allegri il centrocampista che tanto desidera. Le prossime ore ci diranno se questo sogno rossonero diventerà realtà.