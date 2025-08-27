Mercato Milan, trattativa caldissima per Nkunku! La mossa del calciatore avvicina l’ex Lipsia a Milanello

Mercato Milan, Nkunku si avvicina moltissimo al club rossonero: trattativa in corso col Chelsea e apertura massima del giocatore

Il calciomercato Milan, sotto la guida della nuova dirigenza, con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta preparando una fine sessione di calciomercato estiva che promette grandi colpi. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra per tornare a competere ai massimi livelli. In questo contesto, un nome sta infiammando le indiscrezioni di mercato e ha acceso l’entusiasmo dei tifosi: Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa tra Milan e Chelsea per il talentuoso giocatore è in una fase avanzata. Le due società stanno discutendo i dettagli di un’operazione a titolo definitivo, che porterebbe Nkunku a vestire la maglia rossonera. Il Milan vede in lui il profilo ideale per l’attacco, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli e di garantire un elevato numero di gol e assist. La sua duttilità tattica lo renderebbe un pezzo fondamentale nel puzzle di Allegri, che desidera una rosa dinamica e imprevedibile.

La notizia più incoraggiante, che dà ulteriore slancio alla trattativa, è la massima disponibilità di Nkunku a trasferirsi a Milano. Il calciatore ha espresso il suo gradimento per il progetto rossonero, convinto di poter diventare uno dei punti di riferimento della nuova era del Diavolo. Questa sua volontà ferrea a sposare la causa milanista è un fattore chiave che potrebbe accelerare la chiusura dell’affare, superando eventuali ostacoli che potrebbero presentarsi durante la negoziazione.

Per la nuova dirigenza rossonera, con Igli Tare in prima linea, l’acquisizione di Nkunku rappresenterebbe un segnale forte e chiaro al mondo del calcio. L’acquisto di un giocatore di questo calibro dimostrerebbe la solidità economica e la grande ambizione del club. Nkunku, infatti, non è solo un giovane di talento, ma un campione già affermato a livello internazionale, con un curriculum di tutto rispetto e un potenziale di crescita ancora enorme. La sua esperienza in Premier League e in Champions League sarebbe un valore aggiunto inestimabile per la squadra di Massimiliano Allegri, che punta a tornare tra le grandi d’Italia.

La trattativa per Christopher Nkunku è quindi un tema caldo e cruciale per il futuro del Milan. I tifosi sognano ad occhi aperti un attacco formidabile, e il nome del francese è in cima alla lista dei desideri. L’attesa è grande e ogni aggiornamento sarà seguito con il fiato sospeso, sperando che la fumata bianca non tardi ad arrivare per dare il via alla rivoluzione rossonera targata Tare e Allegri.