Mercato Milan, aggiornamenti continui su Hojlund! Spunta la richiesta del danese a Tare e Furlani, si cerca l’incastro giusto

Mercato Milan, arrivano importanti aggiornamenti su Hojlund: il calciatore avrebbe chiesto garanzie sul riscatto a giugno 2026

Il Milan stringe i tempi per Rasmus Højlund, l’attaccante che potrebbe infiammare il mercato rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, le trattative tra il club di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore danese si stanno intensificando, con l’obiettivo di definire i dettagli del contratto e accelerare una chiusura che, seppur complessa, sembra sempre più a portata di mano.

Contatti Costanti e La Visione del Milan

Le prossime ore, tra oggi mercoledì e giovedì, saranno decisive per il futuro di Højlund. Sono infatti previsti ulteriori contatti tra le parti per cercare di limare le distanze e trovare la quadra economica. Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha individuato in Højlund il profilo ideale per rinforzare l’attacco, un giovane talento con ampi margini di crescita, in linea con la strategia del club di puntare su giocatori con un futuro brillante.

L’arrivo di Tare come DS e di Allegri in panchina segna un nuovo capitolo per il Milan. La loro sinergia è fondamentale per la costruzione di una squadra competitiva, capace di lottare su più fronti. L’interesse per Højlund rientra in questa visione, un attaccante che può garantire gol e dinamismo, elementi cruciali per il gioco che Allegri intende proporre. La determinazione del Milan nel voler portare il giovane danese a Milano è palpabile e testimonia la volontà di non lasciare nulla al caso in questa sessione di mercato.

Le Condizioni di Højlund: Prestito con Obbligo

Dal canto suo, Højlund ha aperto ad una possibile partenza, ma a determinate condizioni. Il giocatore, infatti, preferirebbe una formula di prestito con obbligo di riscatto. Questa soluzione offrirebbe una maggiore flessibilità sia per il Milan che per il club detentore del cartellino, permettendo di dilazionare l’investimento e di valutare al meglio l’inserimento del giocatore nel contesto rossonero.

Ci sono ancora tanti tasselli da incastrare per arrivare alla fumata bianca. Le cifre dell’ingaggio del giocatore e le modalità di pagamento del trasferimento sono i nodi principali da sciogliere. Il calciomercato Milan è al lavoro per trovare la formula giusta che possa soddisfare tutte le parti in causa e superare gli ultimi ostacoli. La negoziazione è complessa, come spesso accade per giocatori di questo calibro, ma la volontà comune di arrivare a un accordo è un segnale positivo. I tifosi rossoneri restano in trepidante attesa di sviluppi, sperando che Højlund possa presto vestire la maglia del Milan e diventare un nuovo protagonista a San Siro. La pazienza è d’obbligo, ma l’ottimismo cresce di ora in ora.