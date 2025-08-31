Mercato Milan, aggiornamenti continui su Alex Jimenez! Cifre e dettagli, quell’aspetto non è passato inosservato

Mercato Milan, arrivano aggiornamenti continui su Alex Jimenez: l’obbligo di riscatto scatterà a determinate condizioni

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e il Milan è di nuovo protagonista, ma questa volta in uscita. Álex Jiménez, giovane talento spagnolo classe 2005, sta per lasciare i rossoneri per approdare al Bournemouth. L’operazione, riportata da fonti autorevoli come il noto giornalista sportivo Matteo Moretto, si sta definendo in queste ore sulla base di un pacchetto totale leggermente inferiore ai 25 milioni di euro. Un affare che conferma la tendenza del calciomercato Milan a valorizzare i propri giovani, ma che ha anche sollevato diverse domande tra i tifosi.

L’accordo tra le due società prevede una formula ben precisa: un prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra del riscatto potrà diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Questo tipo di operazione è spesso utilizzata per permettere al club acquirente di spalmare l’investimento su più anni, mentre il club che cede il giocatore, in questo caso il Milan, si assicura comunque la cessione definitiva in caso di successo. Il Bournemouth, club della Premier League sempre più ambizioso e pronto a investire cifre importanti, vede in Jiménez un potenziale terzino di grandissimo futuro, in grado di affermarsi nel campionato inglese.

L’addio di Jiménez arriva in un momento di grandi cambiamenti per il club di Via Aldo Rossi. La società rossonera ha da poco accolto Igili Tare come nuovo direttore sportivo, uomo di grande esperienza e fiuto per i talenti. È proprio Tare, in sinergia con la dirigenza e con il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, a dover ridisegnare la squadra per affrontare la prossima stagione. La cessione di un giovane promettente come Jiménez potrebbe rientrare in una strategia più ampia, mirata a fare cassa per poi reinvestire su profili più adatti alle esigenze tattiche di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmatica visione del gioco, potrebbe aver dato il suo benestare all’operazione, ritenendo forse di avere altre priorità nel reparto difensivo.

I tifosi rossoneri si dividono tra chi vede l’affare come una grande plusvalenza, considerando l’età del giocatore e l’importo totale dell’operazione, e chi teme di aver perso un potenziale campione. La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto potrebbe comunque offrire al Milan un paracadute, nel caso in cui il Bournemouth non dovesse esercitare l’opzione. Tuttavia, i 25 milioni che potrebbero arrivare nelle casse del Diavolo rappresenterebbero una boccata d’ossigeno vitale per il mercato in entrata. La cessione di Álex Jiménez al Bournemouth, dunque, non è solo una singola operazione di mercato, ma un segno chiaro delle strategie del nuovo corso del Milan sotto la guida di Tare e Allegri. L’arrivo di nuovi volti e l’addio di alcuni talenti sono solo l’inizio di una rifondazione che si preannuncia lunga e complessa.