Mercato Milan, aggiornamenti continui su Akanji! Contatti positivi con il Manchester City, cosa manca per l’affondo decisivo

Mercato Milan, arrivano aggiornamenti continui su Akanji! Contatti positivi con il Manchester City nella giornata odierna

Le indiscrezioni di mercato in casa Milan si intensificano, con il nome di Manuel Akanji che torna prepotentemente in orbita rossonera. A riportare la notizia è il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha svelato nuovi e importanti dettagli sulle trattative in corso. Stando alle sue fonti, i contatti tra il Milan e il Manchester City non solo sono stati avviati, ma hanno anche avuto un esito positivo. Questo segna un passo significativo verso un potenziale trasferimento del difensore svizzero in Serie A. Le discussioni si sono concentrate principalmente sulle condizioni economiche e le modalità dell’accordo, trovando un terreno comune che lascia ben sperare per una futura intesa.

Tuttavia, il successo dell’operazione non dipende solo dalle due società. La palla, infatti, passa al giocatore stesso. Manuel Akanji dovrà valutare attentamente l’offerta del Milan e le condizioni proposte, che includono il progetto tecnico e l’ingaggio. Le decisioni del giocatore sono cruciali per la buona riuscita del trasferimento. La ferma volontà del Milan di rinforzare la difesa è evidente, e Akanji, con la sua esperienza internazionale e la sua solidità difensiva, rappresenterebbe un acquisto di primissimo livello. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Tare, e il neo allenatore, Massimiliano Allegri, vedono in lui il profilo ideale per dare al reparto arretrato quella leadership e quella sicurezza che la squadra necessita in vista della prossima stagione.

Parallelamente, il Milan continua a monitorare anche altre piste per la difesa. La situazione di Jakub Kiwior è tenuta sotto stretta osservazione dai dirigenti rossoneri. L’interesse per il difensore polacco è forte, ma la concorrenza è agguerrita. Secondo le indiscrezioni, il Porto avrebbe attualmente un vantaggio nella corsa al giocatore. Questa notizia sottolinea la complessità del mercato e la necessità per il Milan di agire con rapidità e determinazione per assicurarsi i profili desiderati.

La strategia del Milan, sotto la guida del nuovo DS Tare, sembra chiara: puntare su difensori robusti e versatili capaci di adattarsi al gioco di Allegri. Il dualismo tra Akanji e Kiwior dimostra la profondità della lista di obiettivi del club, pronti a intervenire su più fronti per colmare le lacune della rosa. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del reparto difensivo del Milan e per capire se uno tra Manuel Akanji e Jakub Kiwior vestirà la maglia rossonera. Il calciomercato è un gioco di incastri e tempistiche, e il Milan sembra intenzionato a muoversi con tempestività e concretezza per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative dei suoi tifosi.