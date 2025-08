Mercato Milan, Tare spiazzato dai due esuberi: hanno rifiutato tutte le offerte! Il retroscena

Mercato Milan, Igli Tare deve prendere nota dei rifiuti di Adli e Bennacer alle tante proposte arrivate: uscite in stallo

Il calciomercato Milan è un vortice di trattative, voci e colpi di scena. Mentre le squadre cercano di rinforzare le proprie rose e massimizzare gli incassi, a volte sono i giocatori stessi a dettare l’agenda, scegliendo di restare fedeli ai propri colori o di perseguire obiettivi diversi dalle pure logiche economiche. È questo il caso di Ismaël Bennacer e Yacine Adli, due centrocampisti del Milan che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, hanno rifiutato offerte significative provenienti dall’estero, privando momentaneamente il club rossonero di importanti introiti.

Il “no” di Bennacer all’Arabia Saudita ha fatto sfumare un potenziale incasso di 20 milioni di euro per il Milan. Una cifra che avrebbe certamente fatto comodo alle casse del club, impegnato a costruire una squadra competitiva sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri. La decisione dell’algerino sottolinea la sua volontà di rimanere a Milano, probabilmente per continuare a essere un pilastro del centrocampo rossonero e cercare nuove soddisfazioni in maglia rossonera. La sua visione di gioco, la sua intensità e la sua capacità di recuperare palloni sono doti preziose che Allegri potrà sicuramente sfruttare appieno.

Ancora più netta la posizione di Yacine Adli, che ha rifiutato un trasferimento in Russia, facendo evaporare circa 15 milioni di euro. Una scelta che, sebbene abbia comportato una perdita economica immediata per il Milan, potrebbe rivelarsi strategica sul lungo periodo. Adli, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in rossonero. Un eventuale prestito in Serie A, magari a club come Sassuolo o Verona, sebbene non garantirebbe la stessa somma di denaro in caso di riscatto, potrebbe permettergli di trovare maggiore continuità e di mettersi in mostra, aumentando il suo valore di mercato e, in futuro, il suo peso specifico all’interno del progetto Milan.

Le scelte di Bennacer e Adli pongono il Milan di fronte a un dilemma: privilegiare gli incassi immediati o investire sulla crescita e sulla stabilità della rosa? L’approccio del nuovo DS Igli Tare sarà cruciale in queste dinamiche. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per bilanciare le esigenze finanziarie con quelle tecniche, garantendo al contempo che la squadra sia dotata dei talenti necessari per competere ai massimi livelli. Allegri, dal canto suo, avrà il compito di valorizzare al meglio i giocatori a disposizione, trasformando i “no” alle cessioni in opportunità di crescita per l’intera squadra.

In un calciomercato sempre più influenzato dalle offerte milionarie di leghe emergenti, le scelte di Bennacer e Adli rappresentano un segnale importante: la fedeltà alla maglia e la volontà di affermarsi in un contesto competitivo come quello della Serie A possono ancora prevalere sulle sirene del denaro. Resta da vedere come il Milan saprà gestire queste situazioni, trasformando le mancate entrate in un investimento sul futuro e sulla coesione del gruppo. Il cammino è appena iniziato, ma la direzione è chiara: costruire un Milan forte, coeso e vincente.