Mercato Milan, Adli in trattativa con una squadra di Serie A: cosa manca per chiudere

Mercato Milan, Adli vicino all’addio: in trattativa con una squadra di Serie A ma manca ancora un tassello

Il calciomercato del Milan non si concentra solo sulle entrate, ma anche sulle uscite. E in questo senso, il futuro di Yacine Adli tiene banco. Il centrocampista francese, dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio, è al centro di una trattativa che potrebbe vederlo lasciare i colori rossoneri. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Sassuolo è la squadra più interessata a garantirsi le sue prestazioni.

Adli è in trattativa con il Sassuolo“, ha dichiarato Moretto, aggiungendo però un particolare non di poco conto: “Adli non è ancora convinto di andare a Sassuolo, quindi vedremo poi se si sbloccherà l’operazione”. Queste parole sottolineano un aspetto fondamentale della situazione: la volontà del giocatore. Nonostante il Milan, il neo DS Igli Tare e il neo allenatore Massimiliano Allegri possano vedere nella cessione una soluzione per dare a Adli maggiore continuità e allo stesso tempo alleggerire il monte ingaggi, la decisione finale spetta al calciatore.

La perplessità di Adli è comprensibile. Dopo un anno di adattamento e di lavoro con un top club come il Milan, la prospettiva di scendere di categoria, seppur in una squadra solida e con un progetto tecnico interessante come il Sassuolo, può non essere la prima opzione. Il giocatore, che ha talento indiscusso e ha mostrato sprazzi di qualità nelle sue sporadiche apparizioni, potrebbe sperare in un’altra occasione, magari in un club di fascia superiore o, perché no, di convincere Allegri a puntare su di lui.

Il lavoro di Igli Tare è cruciale in questa fase. Il Direttore Sportivo deve trovare la quadra tra le esigenze della società e quelle dei giocatori. In questo caso, l’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti: il Milan che ha bisogno di sfoltire la rosa, il Sassuolo che cerca un rinforzo di qualità a centrocampo e Adli che ha bisogno di giocare con continuità. La trattativa è quindi in una fase di stallo, in attesa che il giocatore sciolga le sue riserve e dia il suo assenso definitivo.

Il futuro di Adli è un caso emblematico della complessità del calciomercato. Non è solo una questione di accordi tra club, ma anche di progetti personali e ambizioni dei giocatori. Il Milan ha bisogno di definire la sua rosa in vista della nuova stagione, e la situazione di Adli è una delle tante tessere di un mosaico che Tare e Allegri stanno cercando di completare per costruire un Milan vincente. Il tempo stringe, e l’esito di questa trattativa, così come di altre, definirà il volto definitivo della squadra.

