Mercato Milan, ore bollenti per Adli! Intermediari al lavoro, può finire in quel campionato

Mercato Milan, le prossime saranno ore bollenti per il futuro di Yacine Adli: intermediari al lavoro per venderlo in Arabia Saudita

Il calciomercato Milan è in fermento sul fronte del mercato e una delle operazioni più calde riguarda il futuro di Yacine Adli. Le indiscrezioni, lanciate dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira, indicano che il club rossonero sta attivamente cercando una nuova sistemazione per il giovane centrocampista francese, con l’Arabia Saudita che emerge come destinazione probabile.

Secondo Schira, un intermediario è già al lavoro per facilitare un possibile trasferimento, segno che le trattative sono già in fase avanzata. Questa mossa non sorprende gli addetti ai lavori, considerando che Adli, nonostante il suo impegno, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra. Il suo percorso al Milan è stato segnato da alti e bassi, con alcune prestazioni incoraggianti e altre in cui è apparso un po’ in difficoltà a integrarsi pienamente nei meccanismi del gioco rossonero. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha dato il via a una serie di valutazioni della rosa, e il nome di Adli è finito tra quelli dei possibili partenti.

Il trasferimento di Adli in Arabia Saudita rappresenta una duplice opportunità per il Milan: da un lato, liberare un posto in squadra per un nuovo innesto a gennaio che risponda meglio alle esigenze tattiche di Allegri; dall’altro, generare una plusvalenza significativa, aspetto fondamentale per un club che punta a mantenere i bilanci in ordine. Il mercato arabo, con la sua disponibilità economica quasi illimitata, si è rivelato in questa sessione estiva un partner ideale per i club europei che vogliono cedere i propri giocatori, specialmente quelli che hanno un ingaggio elevato o per i quali la squadra di appartenenza non ha un progetto tecnico.

La cessione di Adli permetterebbe a Tare e ad Allegri di avere maggiore flessibilità per completare la rosa con giocatori mirati nelle prossime sessioni che possano dare un contributo immediato e decisivo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’affare andrà in porto. La società rossonera ha intenzione di accelerare, e l’attività dell’intermediario in Arabia Saudita dimostra la serietà delle intenzioni.