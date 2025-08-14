Mercato Milan, intrigo Adli: tanti interessi per il francese ma c’è un ostacolo da superare. Ecco quale

Mercato Milan, da risolvere ancora l’intrigo legato al futuro di Yacine Adli: tanti interessamenti ma per ora nessuna offerta concreta

Il Milan è nel pieno di una fase cruciale del suo calciomercato estivo, con il nuovo Direttore Sportivo Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri al centro delle operazioni. Non si tratta solo di individuare il nuovo centravanti che possa guidare l’attacco rossonero nella prossima stagione, ma anche di risolvere la spinosa questione degli esuberi, quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici del Diavolo e a cui è necessario trovare una nuova sistemazione.

Tra i nomi più in vista sulla lista dei partenti spiccano senza dubbio Ismael Bennacer e Yacine Adli. La situazione di Bennacer, in particolare, continua a tenere banco. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino, un tempo pilastro del centrocampo milanista, è oggetto di diverse richieste provenienti dall’Arabia Saudita. Tuttavia, al momento, la volontà del giocatore non sembra allinearsi con l’interesse dei club arabi, e Bennacer non ha ancora dato il suo assenso a un trasferimento in quella direzione. Il Milan si trova quindi di fronte a un bivio: spingere per una cessione redditizia in Arabia o cercare alternative in campionati più graditi al giocatore, pur di liberare spazio nel monte ingaggi e raccogliere fondi per gli acquisti desiderati da Tare e Allegri.

Parallelamente, il futuro di Yacine Adli è altrettanto incerto. Il giovane centrocampista francese, che in queste settimane si sta allenando con il Milan Futuro – segno evidente che non rientra nei piani della prima squadra sotto la gestione Allegri –, ha suscitato l’interesse di diversi club. La Ligue 1, campionato che ben conosce avendo giocato nel Bordeaux, è una delle piste più concrete. Ma non solo: anche la Serie A potrebbe essere la sua prossima destinazione. Nello specifico, si segnala un forte interessamento da parte del Sassuolo, neopromosso nella massima serie italiana e alla ricerca di rinforzi di qualità per affrontare la nuova categoria. Il Sassuolo, noto per il suo gioco offensivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti, potrebbe rappresentare un ambiente ideale per Adli per ritrovare continuità e mettersi in mostra.

È importante sottolineare, però, che per quanto riguarda Adli, La Gazzetta dello Sport precisa che non c’è ancora nulla di concreto. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha avuto alti e bassi, il giocatore è ora alla ricerca di un progetto che gli garantisca più spazio e centralità. Il Milan, sotto la supervisione di Tare e con le indicazioni tattiche di Allegri, sta lavorando per trovare la soluzione migliore per tutti, nell’ottica di alleggerire la rosa e creare un gruppo coeso e funzionale alle nuove idee di gioco. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il destino di questi due centrocampisti, mentre il calciomercato Milan prosegue la sua campagna acquisti per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative dei tifosi.