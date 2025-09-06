Mercato Milan, Adli vede l’Arabia! Trattativa avanzata ma resistono anche queste due opzioni. Ultime

Mercato Milan, trattativa avanzata con l’Al Shabab per la cessione di Yacine Adli: restano vive anche due piste alternative

Il calciomercato Milan è al lavoro per sfoltire la rosa e, tra i nomi in uscita, spicca quello di Yacine Adli. Il centrocampista francese, fuori dai piani del neo-allenatore Massimiliano Allegri, è al centro di una serie di trattative che potrebbero portarlo lontano da Milano. A riportare i dettagli di questa complessa situazione è il noto portale francese FootMercato, fonte autorevole nel calciomercato internazionale.

Secondo FootMercato, il Milan e il neo-direttore sportivo Igli Tare stanno cercando una soluzione definitiva per il giocatore. La pista più calda porta in Arabia Saudita, dove l’Al Shabab si è fatto avanti con una proposta concreta. Il club saudita, infatti, sta provando a convincere Adli ad accettare il trasferimento, offrendo un contratto che potrebbe risultare molto vantaggioso per il giocatore. La trattativa è già in una fase avanzata, con i due club che stanno discutendo i termini di un possibile accordo.

La situazione di Adli si è evoluta rapidamente. Dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina, dove ha giocato la scorsa stagione, il centrocampista ha capito di non rientrare più nei piani tecnici della squadra rossonera, soprattutto dopo l’arrivo di Allegri. L’ex Bordeaux ha mostrato una certa riluttanza a considerare destinazioni in campionati meno prestigiosi. In estate, infatti, ha già rifiutato diverse proposte provenienti da club di Qatar e Russia, dimostrando la sua volontà di restare in campionati di alto livello o, quantomeno, di non accettare qualsiasi tipo di destinazione.

Nonostante la resisitenza iniziale, la forte offerta economica dell’Al Shabab potrebbe far cambiare idea al giocatore. Un’eventuale cessione di Adli permetterebbe al Milan di alleggerire il monte ingaggi e, allo stesso tempo, di ottenere un guadagno dalla sua cessione. Il club rossonero, guidato da Tare, ha già perfezionato la cessione in prestito di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, dimostrando l’intenzione di operare una profonda ristrutturazione della rosa.

Tuttavia, l’Al Shabab non è l’unica opzione sul tavolo. Sempre secondo FootMercato, su Adli ci sono anche l’interesse di un club turco e uno greco. Entrambe le squadre sono pronte a intervenire e presentare la propria offerta nel caso in cui la trattativa con il club saudita dovesse fallire. Per ora, il francese si sta allenando con il Milan Futuro in Serie D, una situazione che sottolinea ulteriormente come sia necessario trovare al più presto una sistemazione per il giocatore. Il suo futuro, dunque, sembra essere appeso a un filo, con il Milan che spera di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte prima della fine del mercato.