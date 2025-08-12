Mercato Milan, Musah ai saluti? Con quel possibile rilancio Tare e Furlani pronti a dare il via libera! Cifra monstre sul piatto

Mercato Milan, il Nottingham Forest prepara il rilancia decisivo per Yunus Musah: i rossoneri vogliono 35 milioni di euro

Il futuro di Yunus Musah al Milan sembra sempre più lontano dall’Italia. Per la prima volta dall’inizio di questa finestra di mercato, il centrocampista americano si è dichiarato disponibile a lasciare la Serie A, complice la chiara volontà del Milan di cederlo e il mancato rilancio da parte del Napoli, che in passato aveva mostrato interesse. Questa apertura apre scenari interessanti, in particolare in Premier League, con il Nottingham Forest che si sta muovendo con decisione per assicurarsi le sue prestazioni.

Le Trattative con il Nottingham Forest: Un Accordo Vicino?

Secondo quanto riportato da Marco Varini, il Nottingham Forest ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, offrendo un contratto significativo di circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2030. Un impegno economico importante che testimonia la serietà dell’interesse del club inglese. L’offerta iniziale presentata al Milan si aggirava intorno ai 30 milioni di euro complessivi, inclusi bonus. Tuttavia, i rossoneri avevano sospeso la trattativa, ritenendo la cifra non ancora soddisfacente per un giocatore del calibro di Musah.

Ora, l’attesa è per un rilancio da parte del Nottingham Forest, che si prevede possa arrivare a 35 milioni di euro totali. Questa cifra, secondo le indiscrezioni, potrebbe fare felice il club di via Aldo Rossi, che valuta Musah come un asset importante ma che necessita anche di liquidità per operare sul mercato in entrata. Le prossime ore si annunciano quindi decisive per definire il destino del giovane centrocampista.

Il Ruolo di Tare e Allegri nel Nuovo Milan

L’eventuale cessione di Musah rientra nelle strategie del nuovo calciomercato Milan, che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Entrambi stanno lavorando per plasmare la squadra secondo le proprie visioni tecniche e tattiche. La partenza di Musah, sebbene possa privare la squadra di un elemento di dinamismo a centrocampo, potrebbe liberare risorse economiche fondamentali per Tare, che avrà il compito di identificare nuovi profili in linea con le esigenze di Allegri.

La filosofia di mercato del nuovo corso milanista sembra orientata a valutare attentamente ogni opportunità di cessione che possa garantire un guadagno significativo, da reinvestire poi in profili mirati. Musah, arrivato al Milan non molto tempo fa, rappresenta un’opportunità di plusvalenza che la dirigenza non vuole lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando l’elevato interesse manifestato dai club di Premier League, noti per la loro solidità finanziaria.

Il centrocampo rossonero vedrebbe, in caso di partenza di Musah, la necessità di un nuovo innesto. Tare e Allegri avranno il compito di scegliere il profilo ideale che possa garantire equilibrio, qualità e fisicità al reparto mediano, un settore cruciale per le ambizioni del Milan. L’attenzione è massima, e le decisioni prese in queste ore avranno un impatto significativo sulla composizione della rosa per la prossima stagione.