Mercato Milan: addio Kessie, il primo indiziato per sostituirlo. Il nome della dirigenza rossonera

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan non si fermerà all’assalto di Botman. se la mediana perderà lo svincolato Kessie, come tutto lascia ormai pensare, i rossoneri cercheranno ancora in casa del Lille: Renato Sanches, 24 anni, resta il primo indiziato.