Mercato Milan, loro due gli acquisti migliori! Allegri se li tiene stretti... Dettagli

Published

2 ore ago

Mercato Milan, i colpi Modric e Rabiot fanno gongolare Massimiliano Allegri: leadership e abitudine alla vittoria. Le bacheche non mentono

Le Nazionali scendono in campo, il calciomercato Milan è archiviato, e per i club è tempo di bilanci. Una sessione estiva intensa, ricca di colpi di scena e affari inaspettati, ha scosso il mondo del calcio e il Milan non è certo stato a guardare. Con ben 40 operazioni tra acquisti e cessioni, la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha rivoluzionato profondamente la rosa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Tale rivoluzione ha attirato l’attenzione dei principali quotidiani sportivi, e in particolare La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio ai due colpi da novanta del Milan: Luka Modrić e Adrien Rabiot. La rosea, come si legge nelle edicole di oggi, ha messo in risalto l’enorme esperienza vincente portata dai due centrocampisti. L’articolo titola in taglio laterale: “Con noi si vince. Insieme 55 trofei”, un dato che sottolinea il peso specifico dei due nuovi arrivati. Nel sottotitolo si legge poi: “Modrić e Rabiot portano al Milan il segreto del successo”.

L’arrivo di Modrić e di Rabiot, talento purissimo con un palmarès invidiabile, rappresenta un salto di qualità non solo tecnico, ma anche mentale. L’obiettivo del Milan, dopo anni di alti e bassi, è tornare a competere ai massimi livelli in Italia, e per farlo non bastano solo i piedi buoni. Serve la mentalità vincente, quella che porta a non arrendersi mai, a gestire la pressione e a credere fino in fondo nelle proprie possibilità. È proprio questa la lezione che la dirigenza e lo staff tecnico, capitanati da Allegri, sperano che i due campioni possano trasmettere al resto del gruppo.

L’operazione condotta da Tare sembra aver centrato un punto cruciale: affiancare ai giovani talenti, che il Milan ha valorizzato negli ultimi anni, calciatori di provata esperienza, che sanno cosa significhi vincere. 

In conclusione, la sessione di mercato del Milan non è stata solo una questione di nomi, ma una vera e propria strategia mirata a cambiare l’atteggiamento e le ambizioni del club. Le parole della Gazzetta dello Sport confermano che il Milan non punta solo a rinforzare la rosa, ma a instillare una cultura del successo. Con Modrić e Rabiot, il Milan spera di aver trovato non solo due fuoriclasse, ma anche i mentori perfetti per una squadra che vuole tornare a sognare.

