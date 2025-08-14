Mercato Milan, il Diavolo accelera per Djimsiti! Colpo d’esperienza per Allegri? La situazione

Mercato Milan, i rossoneri accelerano per Djimisiti: colpo d’esperienza per Massimiliano Allegri? Le ultime sul difensore

Il calciomercato estivo entra nel vivo e, tra le squadre più attive, il Milan si sta muovendo con decisione per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Una delle trattative più concrete e chiacchierate degli ultimi giorni riguarda la difesa, con i rossoneri che avrebbero messo nel mirino Berat Djimsiti, pilastro dell’Atalanta. L’indiscrezione, fortemente rilanciata da diverse fonti giornalistiche specializzate sul mercato (come riportato da Sky Sport e La Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni), suggerisce un interesse concreto e un’accelerazione nelle negoziazioni.

L’eventuale arrivo di Djimsiti a Milanello rappresenterebbe un passo significativo per la retroguardia rossonera, soprattutto considerando il nuovo assetto tecnico. Con Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore e Igli Tare fresco di nomina come nuovo Direttore Sportivo, il Milan sembra voler costruire una squadra solida e ben bilanciata, partendo proprio dalle fondamenta difensive. Djimsiti, difensore centrale roccioso e affidabile, si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri, noto per la sua predilezione per la fase difensiva e per la solidità della retroguardia.

Il difensore albanese, classe 1993, ha dimostrato negli anni trascorsi a Bergamo una costanza di rendimento e una versatilità notevoli. Capace di giocare sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, Djimsiti è un calciatore esperto, con una visione di gioco e una capacità di leadership che lo rendono un elemento prezioso. La sua fisicità, unita a un’ottima lettura delle situazioni di gioco e a una buona abilità nel gioco aereo, lo rende un profilo ideale per affiancare i centrali già presenti in rosa, garantendo maggiore profondità e opzioni tattiche ad Allegri.

L’operazione non si preannuncia semplice. L’Atalanta, si sa, è una bottega cara e non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi chiave. La dirigenza bergamasca valuta Djimsiti in maniera significativa, ma il calciomercato Milan di Tare è intenzionato a fare un investimento mirato per un calciatore che considera una priorità per il reparto difensivo. Le discussioni tra i due club sarebbero già in corso, con il Milan che starebbe cercando la formula giusta per convincere l’Atalanta a cedere il proprio difensore. Si parla di una potenziale offerta che potrebbe includere una base economica importante, magari con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi o persino la possibilità di inserire una contropartita tecnica, seppur questa opzione sia al momento meno battuta.

L’acquisto di Djimsiti non sarebbe solo un rinforzo numerico, ma un segnale chiaro delle intenzioni del Milan di competere ai massimi livelli. La sua esperienza in Serie A e in campo internazionale, unita alla sua mentalità vincente, potrebbe apportare un contributo immediato e significativo alla squadra. Il Milan sta costruendo le basi per una stagione da protagonista e la solidità difensiva sarà un punto fermo per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’asse Tare-Allegri sembra avere le idee chiare e Djimsiti potrebbe essere il primo grande colpo della loro gestione. Resta da vedere come si evolveranno le prossime settimane, ma l’interesse per il difensore albanese è più che concreto.