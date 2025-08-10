Mercato Milan, Tare torna su un vecchio pallino per l’attacco! Mossa a sorpresa e ritorno di fiamma possibile

Mercato Milan, Igli Tare torna su un vecchio pallino per l’attacco rossonero della prossima stagione: occasione Mitrovic?

Il futuro di Aleksandar Mitrović, attaccante serbo di proprietà dell’Al-Hilal, è avvolto nell’incertezza e si preannuncia come uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato estivo. L’arrivo di Darwin Núñez nel club saudita ha innescato una serie di riflessioni e movimenti che potrebbero portare Mitrović lontano dalla Saudi Pro League, con il Milan che si profila come uno dei principali pretendenti.

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista sportivo di fama internazionale, l’Al-Hilal aveva già comunicato a Mitrović, ancor prima della Coppa del Mondo per Club, l’intenzione di acquisire un nuovo attaccante. Questa ricerca si è concretizzata con l’acquisto di Darwin Núñez, punta uruguaiana che ha lasciato il Liverpool per intraprendere l’avventura in Arabia Saudita. L’arrivo di Núñez non è un dettaglio da poco: la Saudi Pro League impone un limite stringente di soli otto giocatori stranieri over 21 che possono essere registrati da ciascun club per la nuova stagione. Con l’inserimento di Núñez, l’Al-Hilal si trova ora con un esubero di slot stranieri, rendendo la partenza di Mitrović non solo probabile, ma quasi necessaria per rispettare i regolamenti e per bilanciare la rosa.

Il calciomercato Milan, da tempo alla ricerca di un centravanti di peso e di esperienza per rafforzare il reparto offensivo, ha messo gli occhi su Mitrović. Il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica che vede Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta pianificando una campagna acquisti mirata a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’esperienza di Mitrović, unita alla sua capacità realizzativa dimostrata sia in Premier League con il Fulham che in Arabia Saudita, lo rende un profilo ideale per le ambizioni del Milan. La sua fisicità, il suo fiuto del gol e la sua attitudine al sacrificio potrebbero integrarsi perfettamente nel modulo di Allegri, offrendo al tecnico livornese un’opzione solida e affidabile per l’attacco.

L’operazione non sarà semplice. L’Al-Hilal, pur dovendo cedere il giocatore, cercherà di monetizzare al massimo la sua partenza. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente l’investimento, considerando l’età del giocatore (Mitrović ha 30 anni) e l’impatto sul monte ingaggi. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare in un campionato europeo di alto livello e la possibilità di giocare in Champions League potrebbero facilitare la trattativa.

In questo intricato scenario di mercato, il nuovo DS Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri saranno chiamati a prendere decisioni cruciali per il futuro del Milan. L’eventuale arrivo di Mitrović rappresenterebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club e della volontà di costruire una squadra in grado di lottare per i vertici. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per capire quale sarà la prossima tappa nella carriera di Aleksandar Mitrović, un attaccante che continua a suscitare grande interesse sul mercato internazionale. Sarà il Milan la sua prossima casa? Solo il tempo potrà dirlo.