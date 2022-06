Il PSG è pronto a gestire i numerosi esuberi: ecco i dettagli

Il PSG è pronto a gestire i numerosi esuberi e Campos, nuovo ds, è pronto ad usare le maniere forti. Come riporta Le Parisien, in caso di opposizione dei calciatori in esubero, questi finirebbero fuori rosa.

Tra i calciatori in esubero ci sono tra gli altri: Keylor Navas, Wijnaldum, Paredes e Icardi, questi due già nel mirino di media e tifosi.