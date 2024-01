Mbappè Milan: scatta la raccolta fondi per portarlo in rossonero, la cifra raccolta fino ad ora

I tifosi del Milan spingono per il colpo del calciomercato rossonero Mbappè. Partita la raccolta fondi per l’acquisto

Cosa non si farebbe per amore della propria squadra. I tifosi del Milan spingono per il colpo del calciomercato rossonero Mbappè.

In tal senso sul sito Gofundme, infatti, è stata lanciata una raccolta fondi per l’acquisto del campione francese. L’obiettivo è arrivare a ben 100 milioni di euro! Finora, però, sono stati raccolti soltanto 170 euro.