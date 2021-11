Sandro Mazzola è tornato a parlare del derby di San Siro, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto e sulla classifica. Le sue dichiarazioni

SCUDETTO – «Secondo me l’Inter meritava di vincere il derby. Calhanoglu avrebbe dovuto tirare anche il secondo rigore, non so come mai non lo abbia fatto. Scudetto? Milan e Juve sono fuori dalla corsa, secondo me lotteranno Napoli e Inter e alla fine la spunteranno i nerazzurri».