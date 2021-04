Mauro: «Così rischia la Champions, contro la Juve sfida decisiva»

Massimo Mauro commenta l’ennesimo passo falso della Juventus, rivelando che la sfida al Milan sarà decisiva per la Champions

«Juve fuori dalla Champions? Eccome se rischia, se la giocherà fino all’ultima giornata. In questo momento non solo l’Atalanta, che è sempre stata superiore come gioco, ma anche il Napoli lo vedo meglio. Quando Gattuso ha avuto tutti a disposizione, potendo pescare gente come Lozano, Osimhen o Mertens, è cambiata la squadra. Pirlo se la gioca col Milan» – queste le parole di Massimo Mauro.

Sul Milan: «Ci si aspettava che calasse perché era andato troppo forte nel girone di andata. Non ha tutte le colpe ma ci ha messo del suo anche Ibrahimovic con qualche cavolata che ha fatto: Sanremo, lite, espulsione…».