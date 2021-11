Bressan: «Il Milan vuole passare il girone ma se uscisse dall'Europa...»

Mauro Bressan ha analizzato il percorso del Milan in Champions avanzando un’ipotesi interessante sulla stagione dei rossoneri

Mauro Bressan, intervenuto a TMW, ha parlato in questo modo del percorso del Milan di Pioli in Champions League. Le sue parole:

«E’ chiaro che il Milan spera di passare il girone ma se dovesse uscire e non avere neanche l’Europa League avrebbe solo il campionato da giocare su cui concentrarsi. Il derby è più importante per l’Inter perchè se pareggia o perde si può pensare che la coppia Milan-Napoli può andare in fuga».