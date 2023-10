Pistocchi commenta PSG Milan: «Serataccia per i rossoneri, ma…». Le parole del giornalista sul match di Champions League

Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del PSG contro il Milan in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«Serataccia per il Milan: il Psg ne fa tre, superiore per qualità individuali e idea di gioco. MBappè è una furia, manda in crisi Tomori e fa 1:0 Kolo Muani fa 2:0 sotto misura, il 3:0 lo segna con un sx chirurgico Lee, nel finale Maignan nega la doppietta a MBappè. Nel Milan poche note positive: Leao sbaglia tutte le conclusioni, Giroud non si vede quasi mai, Pulisic spreca una occasione favorevole. Milan ultimo nel girone, ma se batte il Psg al ritorno è ancora in gioco»