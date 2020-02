Matias Zaracho è sempre più accostato in queste ultime ore al Milan e addirittura si sarebbe arrivati al si dell’argentino

Scopriamo assieme i numeri del jolly di centrocampo, Zaracho, del Racing che piace tantissimo al Milan e che stando alle ultime prendere di calciomercato avrebbe detto di Sì ai rossoneri per il suo trasferimento a Milano. Ovviamente ora la palla balza alle trattative tra i due club.

Zaracho, un jolly tutto fare

La sua breve carriere è iniziata e sta continuando al Racing in Argentine dove ha esordito in Superliga all’eta di 17 anni, stesso club in cui giocò Lautaro Martinez prima di trasferirsi all’Inter. Già dopo un anno dalla sua stagione di esordio ha conquistato abilmente minutaggi e presenze importante arrivando a sfondare le 20 presenze stagionali arrivando a vincere l’anno scorso il campionato. Quest’anno a stagione in corso si trova ad aver giocato in 17 occasioni condite da 4 gol e 1 assist.

Zaracho-Milan: 5 milioni di euro di distanza

Tra l’offerta massima a cui il Milan vuole arrivare e le richieste del Racing ballano per l’appunto 5 milioni di euro: i rossoneri sarebbero intenzionato a offrire al massimo 20 milioni (bonus compresi), invece gli argentini vorrebbero arrivare a 25 milioni.