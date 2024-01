Materazzi difende l’Inter: «Polemiche? Vuol dire che ci temono. Duda ha ingannato l’arbitro». Le sue parole alla Gazzetta

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così della corsa scudetto, un obiettivo che vede al momento il Milan più distaccato dalle prime due della classe.

VOLATA SCUDETTO – «La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l’Inter che è la più forte. +2 Inter? Credo valga zero, non cambiano i ragionamenti. L’Inter vuole vincere lo scudetto e sa che anche la Juventus vuole farlo. Lasciamo stare quel che dice Allegri e i discorsi sul quarto posto…».

STRATEGIA DI ALLEGRI – «Ma è un gioco facilmente comprensibile e confutabile. Se io fossi un calciatore della Juventus, nello spogliatoio penserei di poter vincere il campionato. E quello è il loro obiettivo».

MAROTTA NERVOSO? – «Ma proprio no. Guardi, se c’è uno calmo, è lui. Non fa mai cose avventate, non è il tipo: sa quel che fa e quel che dice».

POLEMICA INTER-VERONA – «Vuol dire che ci temono, semplice. La verità di quel finale di partita è che l’arbitro è stato ingannato più da Duda che dal Var. Il giocatore del Verona ha preso in giro l’arbitro. E quando lo fai, ti assumi il rischio delle conseguenze. Io dico che l’azione andava fermata, certamente. Ma non parliamo di gomitata di Bastoni, non era così, semmai una spallata. Se quella era una gomitata, allora dico che andava fischiato rigore per l’Inter per la spinta su Bastoni».