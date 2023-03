Milan Retegui: un altro club di Serie A vuole l’italo-argentino. Ecco le ultime sul derby per il giovane attaccante

Come riportato da Tuttosport, ci sarà un derby tra Inter e Milan per provare a portare Mateo Retegui in Italia.

Attualmente ci sono i nerazzurri in pole position rispetto ai rossoneri, considerando anche le tempistiche con cui l’Inter è riuscita a muoversi prima sul giocatore.