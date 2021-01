Mastour riparte dalla Lega Pro: va in prestito al Carpi dalla Reggina

Hachim Mastour riparte dal Carpi. Il classe ’98 andrà in prestito al club romagnolo dopo un inizio di stagione difficile alla Reggina

Se qualche anno fa avessero detto che Hakim Mastour, a 22 anni, si sarebbe ritrovato in Lega Pro, quasi nessuno ci avrebbe creduto. Il classe ’98, preso dal Milan a 14 anni per 300mila euro, sembrava destinato ad una carriera da fenomeno ma per ora, le cose non sono andate esattamente così.

Come riportato da Nicolò Schirà, il marocchino oggi riparte dal Carpi, dopo un inizio difficile in Serie B alla Reggina che ha deciso di mandarlo in prestito al club romagnolo.