Paganin sicuro: «Il Milan lotterà per lo scudetto, ecco perchè»

A TMW Radio, Massimo Paganin ha commentato così le possibilità scudetto del Milan:

Ha cambiato sistema di gioco per gli uomini che aveva a disposizione, ma nulla gli vieta di cambiare in stagione. Ha detto Pioli che ha giocatori importanti e deve ancora inserirli alcuni. Ieri sera ha fatto bene a tratti per tiri, giocate, ma aveva più ritmo rispetto al Monza. Loftus-Cheek, Reijnders mi sono piaciuti, come Pulisic per la personalità. Credo che il Milan possa fare bene così. E’ una squadra che partirà per vincere lo Scudetto. Mi piace l’attitudine di tenere più palla rispetto allo scorso anno