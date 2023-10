Oddo: «Il Milan deve avere rimpianti, Borussia non irresistibile». Le sue dichiarazioni dopo Borussia Dortmund-Milan

Oddo è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post della sfida tra Borussia Dortmund e Milan. Le sue parole.

ODDO – «Rimpianti per oggi? Abbastanza perchè non ha incontrato una squadra irresistibile e ha avuto qualche occasioni, nel secondo tempo anche di abbastanza clamorose. Col PSG può succedere di tutto: il PSG è molto forte, il Milan è in costruzione ma può succedere di tutto»