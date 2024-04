Massimo Mauro difende Pioli: «Bisogna tenerlo, con lui il Milan…». Le parole del giornalista sul tecnico rossonero

Massimo Mauro ha parlato ai microfoni di Mediaset del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Uno come Pioli lo tengo: finite le discussioni. Onestamente, in Italia abbiamo visto stranieri che non conoscevano proprio il campionato, né i giocatori, solo perché arrivava il fondo di qua o il presidente di là. Anche al Milan avrebbero preso quel tipo di allenatore, poi per fortuna hanno tenuto Pioli. Quindi, per favore, tenetelo: è un uomo straordinario, un allenatore bravissimo. Se ci sarà una società alla sua altezza, secondo me, il Milan tornerà a vincere»