Massimo Mauro si scaglia contro Leao: «Se il tuo leader è un rapper…». L’attacco durante la trasmissione Pressing

Intervenuto negli studi di Pressing dopo la sconfitta che il Milan ha rimediato sul campo del Monza, Massimo Mauro si è duramente scagliato contro Rafael Leao. Le sue parole sul 10 rossonero.

MASSIMO MAURO – «Le grandi squadre si costruiscono quando il giocatore più forte è più forte in tutto. Se il tuo leader è un rapper, la dico così, ciondola, non dà la carica ai compagni. Fa 3 dribbling ok e poi? Oggi non c’è mai stato, non ha aiutato Theo»