Mauro si sbilancia: «Vedo così la prossima corsa Scudetto». Le parole dell’ex calciatore sulla prossima stagione

Massimo Mauro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prossima stagione e la corsa scudetto. Ecco le parole dell’ex calciatore su Milan, Inter, Napoli e non solo:

«Il Napoli, campione in carica, parte in prima fila. Molto, però, dipenderà dal futuro di Osimhen: con Victor gli azzurri potrebbero anche ripetersi, senza sarebbe dura. L’Inter si è rinforzata: Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto, ora vedremo chi arriverà come centravanti»