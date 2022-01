Brambati: «Mercato del Milan largamente insufficiente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Brambati, noto procuratore sportivo, ha commentato il mercato del Milan: le sue dichiarazioni complete

Massimo Brambati, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha parlato del mercato del Milan. Le sue parole:

«Dalla Juventus ci sono 7 punti, non sono un’enormità. Certo, la Juve non deve più sbagliare. Il Milan? Non conosco la condizione economica, ma pesano le mancate entrate di Donnarumma e Calhanoglu, continuo a dirlo. E ora si avvicina anche Kessiè e Romagnoli. Questi sono ammanchi economici importanti. Vuol dire che puoi anche aver lavorato bene nello spendere ma non nelle uscite».