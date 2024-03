Bonanni assolve Di Bello: «In Lazio Milan tutte decisione corrette tranne una. Vi dico quale»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha approvato l’arbitraggio di Di Bello nella gara di venerdì contro il Milan: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha parlato in questi termini dell’arbitraggio di Di Bello nella sfida di venerdì sera tra i biancocelesti e il Milan:

PAROLE – «Il rosso a Marusic va bene, perché lo ha mandato a quel paese subito. Il rosso a Guendouzi anche è giusto per la reazione. Il doppio giallo a Pellegrini ci sta. L’errore è il rigore non dato a Castellanos. Era impossibile non darlo».