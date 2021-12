Ambrosini: «Il Milan può mettere pressione alle altre, su Kjaer...»

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Milan Salernitana: le sue dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Salernitana.

«Il Milan ha una grande opportunità di mettere pressione a chi sta davanti e di non fermarsi. Ha avuto secondo me solo un incidente di percorso contro il Sassuolo ma hanno ripreso la marcia a Genova e tra un paio d’ore penseranno al Liverpool. La presenza di Ibra ci fa parlare di Kjaer come dello svedese. L’esplosione di Tomori è anche merito del danese. Per il Milan è una perdita grave. Gabbia lo scorso anno per me ha fatto bene, quest’anno ha avuto delle difficoltà ma è assolutamente affidabile. Non credo che il Milan acquisterà a caso, prenderà qualcuno che possa nel caso alzare il livello».