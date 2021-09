Ambrosini: «Il centrocampo del Milan è di livello indiscutibile»

Ambrosini ha elogiato il centrocampo del Milan: occhi puntati su Bennacer e Tonali, chiamati al definitivo salto di qualità

Massimo Ambrosini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del centrocampo del Milan:

«Bennacer, Tonali e Kessie come Ambrosini, Pirlo e Gattuso? Il nostro Pirlo era un giocatore unico nel suo genere, rendeva il reparto diverso da tutti gli altri. Però il paragone ci sta e auguro loro di trovare lo stesso feeling in campo e la stessa unione di anime che avevamo noi. Bennacer è pronto, dà sicurezza e fisicamente “copre” il campo. In Europa c’è bisogno di giocatori così, con la capacità di vincere duelli. Lui ce l’ha. Tonali si sta liberando da una stagione di sofferenze, prima le portava in campo, oggi anche lui gioca trasmettendo sicurezza. Non è scontato che chi arriva al Milan da un club minore debba pagarne il prezzo: l’importante è analizzare le difficoltà e uscirne più forte e completo. Le qualità sono indiscutibili».