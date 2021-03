Massaro: «Il Milan ha un obiettivo minimo preciso, vi spiego quale»

Massaro ha spiegato che la qualificazione alla prossima Champions League resta l’obiettivo minimo stagionale dei rossoneri

Intervistato dai microfoni del quotidiano Libero, Daniele Massaro, indimenticato attaccante rossonero, ha parlato di quelli che sono gli obiettivi del Milan da qui a fine stagione:

«Deve ritrovare vigoria anche se è alle prese con tante assenze. I rossoneri hanno avuto l’approccio sbagliato a qualche gara e perso un po’ di autostima. Pioli non ha mai avuto a disposizione la rosa al completo, ma l’obiettivo minimo resta quello di entrare in Champions. Zlatan è stato importantissimo per i giovani per far loro capire cos’è il Milan e l’onore di indossare la maglia rossonera. Fa ancora la differenza e i suoi gol possono trascinare il Milan in Champions».