Martin Luther King day, la celebrazione del Milan sui social – FOTO

Il Milan celebra il giorno di Martin Luther King citando le famose parole dell’indimenticato politico afro-americano: «Possano queste non essere solo parole, ma azioni che tutti noi assicuriamo siano e saranno intraprese e seguite».

Il club rossonero si presenta ancora una volta in prima linea nella lotta contro il razzismo.

May these not just be words but actions that we all make sure are and will be taken and followed. #WeRespAct #MLKDay pic.twitter.com/beyLbILt4g

— AC Milan (@acmilan) January 18, 2021