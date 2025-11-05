Marsiglia Atalanta 0-1: decide una perla di Samardzic in pieno recupero. Il resoconto del match

Marsiglia Atalanta 0-1: una perla di Lazar Samardzic nel recupero del secondo tempo regala tre punti pesantissimi alla squadra di Juric

Si sono concluse le gare delle 21 di Champions League, che hanno visto l’Atalanta conquistare una vittoria pesantissima in trasferta contro il Marsiglia di De Zerbi.

La Dea ha sprecato l’occasione per portarsi in vantaggio al 14′ con Charles De Ketelaere, ex Milan, che si è fatto parare un calcio di rigore concesso per fallo di Rulli su Krstovic.

Nella ripresa, il gol del vantaggio di Lookman al 68′ è stato annullato per fuorigioco. La gara si è accesa nel finale: al 90′, il Marsiglia ha chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano netto di Ederson. L’arbitro ha lasciato giocare, e l’Atalanta è partita in contropiede con Samardzic, che si è inventato un gol clamoroso per l’1-0 finale.

L’Atalanta regge l’assalto finale e sale a 7 punti nel girone.