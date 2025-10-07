Marotta esalta Modric: parole al miele per il campione croato del Milan. Fattore positivo per l’intera Serie A

Marotta, presidente dell’Inter, è tornato ad esaltare Luka Modric, perno del centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri

L’impatto di Luka Modrić nel Milan di Massimiliano Allegri continua a far discutere e a dettare legge nel calcio italiano, tanto da ricevere gli elogi del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. A margine della presentazione di un libro, Marotta ha commentato il ruolo del centrocampista croato, che a 40 anni suonati sta dominando la Serie A.

La presenza di Modrić non è vista da Marotta come un elemento di preoccupazione per le rivali, ma anzi come un fattore positivo per l’intero movimento calcistico nazionale.

Modrić Come Esempio: “I Nostri Figli Si Innamorano”

Il presidente dell’Inter ha definito il fuoriclasse croato uno “spot positivo per il calcio italiano”, sottolineando la sua funzione di ispirazione per le nuove generazioni:

«I nostri figli e nipoti si innamorano vedendo un giocatore del genere, magari vogliono ripetere le sue gesta in allenamento».

Questa prospettiva evidenzia l’indiscusso valore tecnico e morale che Modrić porta in campo, un beneficio che supera la rivalità cittadina. L’ex pallone d’oro è un’icona di longevità e classe, elementi che il Milan del DS Igli Tare ha voluto inserire strategicamente per dare al centrocampo la solidità e l’esperienza necessarie per la corsa Scudetto.

Il Contesto Della Serie A: L’Elogio Amaro

L’elogio di Marotta per Modrić si inserisce, tuttavia, in un contesto più ampio di riflessione sulla situazione attuale del calcio italiano, definito un “campionato di transizione”. Marotta ha ricordato che la Serie A non è più “l’Eldorado degli anni 2000”, quando i club tenevano i campioni fino a fine carriera. Oggi, i grandi talenti arrivano in Italia prevalentemente nella “fase calante” della loro carriera.

Nonostante questa constatazione amara sulla china in discesa del campionato (dimostrata dagli investimenti limitati rispetto ai colpi da 60 milioni fatti da club come il Real Madrid), la presenza di Luka Modrić nel Milan di Massimiliano Allegri resta un elemento di assoluto prestigio e un metro di paragone elevato per tutti.