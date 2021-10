Marocchi duro con Kessie: «Rinnovo? O cambia il calcio o va via dal Milan»

Giancarlo Marocchi ha parlato della questione calda in casa Milan del rinnovo di contratto di Franck Kessie. Le sue parole

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del rinnovo di contratto di Franck Kessie con il Milan. Le sue parole.

RINNOVO KESSIE – «Rinnovo Kessie? O cambia il calcio o va in un’altra squadra. Se firmerà alle stesse cifre di Calabria (perché il valore è circa quello), forse allora c’è una speranza per il futuro del calcio. Credo che però Kessiè, dopo Donnarumma, potrebbe non giocare più nel Milan l’anno prossimo».