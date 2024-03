Marocchi individua il problema del Milan: «Un reparto fa poco filtro, i responsabili...»

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha fatto il punto sui problemi difensivi del Milan: loro i responsabili

Ospite a Sky, Giancarlo Marocchi ha fatto il punto sui problemi difensivi del Milan:

PAROLE – «Devono iniziare a difendere i centrocampisti. Non c’è nulla da fare, questa squadra non può sempre vincere 4 a 2. Ha azzeccato bene l’aggettivo Bergomi: è abbagliante. Anche oggi, stradominando, l’Empoli prende il palo e poi ha anche un’altra occasione. Il Milan o vince 4 a 2 oppure dà troppo la possibilità agli altri di pareggiarla. Secondo me i due centrocampisti centrali e Loftus-Cheek una mano ai quattro difensori la devono dare un po’ di più, soprattutto nella riconquista della palla».