Sconcerti: «Vi spiego cosa sarà decisivo nel derby di questa sera»

Mario Sconcerti ha spiegato come secondo lui i cambi saranno decisivi nell’andamento del derby di questa sera tra Milan e Inter

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha analizzato dal Corriere della Sera il derby di questa sera tra Milan e Inter:

«Milan e Inter sono due squadre consolidate nel tempo. È impossibile decidere a priori chi sia la migliore. Nel grande scontro si equivalgono. Daranno sempre spettacolo dove i migliori decideranno la sostanza. Alla fine troveremo Lautaro o Ibrahimovic, Dzeko o Leao, ma per arrivare a loro saranno stati fondamentali altri particolari. Quando due squadre si equivalgono, decidono sempre i dettagli. Gli scontri frontali quelli tra grandi giocatori, non sono prevedibili, dipendono da loro. Sono le seconde linee che distribuiscono il campo e creano l’equilibrio. Uno dei duelli decisivi sarà nel rendimento di Diaz e Calhanoglu. Stessa cosa vale in un confronto non di prime luci, quello tra Calabria e Perisic. In questo derby rovesciato, l’ultimo duello marginale è quello tra Ballo-Touré e Darmian».