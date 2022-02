ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Ielpo è convinto che le assenze di Ibrahimovic e Kjaer stiano pesando tantissimo in termini di mentalità: le sue parole

L’ex portiere Mario Ielpo, ospite di Milan Tv, ha parlato delle assenze di Kjaer e Ibrahimovic:

«Abbiamo archiviato troppo presto Ibrahimovic e Kjaer. Non avere in campo giocatori come loro due sono assenze pesanti perchè sanno trasmettere forza e mentalità anche ai più giovani».