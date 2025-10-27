Marinozzi su Milan Pisa: «I rossoneri devono avere un grandissimo rammarico e vi spiego perchè»

Marinozzi, noto giornalista, ha commentato il pareggio del Milan ottenuto venerdì sera a San Siro contro il Pisa: le dichiarazioni

Andrea Marinozzi, nel suo ultimo video sul canale YouTube, ha offerto un’analisi tattica approfondita della partita tra Milan e Pisa a San Siro, evidenziando come i rossoneri abbiano sprecato un iniziale e notevole vantaggio in fase di costruzione.

Marinozzi: la mossa iniziale di Gilardino e la risposta del Milan

Inizialmente, l’allenatore del Pisa, Gilardino, aveva impostato una marcatura a uomo chiave: «Gilardino aveva messo Tramoni in marcatura su Modric e lasciava libero De Winter di impostare».

Questa mossa ha creato problemi a centrocampo: «infatti il primo quarto d’ora Modric sbaglia, commette degli errori, e cerca di allontanarsi dalla sua marcatura».

Il Milan ha però saputo trovare subito una via d’uscita a destra: «Il Milan capisce che la strada da percorre allora è a destra con De Winter porta palla superando ampiamente la metà campo». Le marcature studiate da Gilardino non sono riuscite a contenere la catena destra rossonera: «con Fofana, Saelemaekers e De Winter che riuscivano a uscire bene».

Il cambiamento tattico e il rammarico rossonero

Dopo il gol del Milan, Gilardino ha corretto l’assetto. Tramoni è stato spostato a sinistra per ostacolare De Winter, formando un modulo 5-4-1 difensivo.

Con De Winter non più libero, la strada si è aperta per un altro rossonero: «De Winter non ha più la strada libera ma ce l’ha Modric che da qui sale in cattedra».