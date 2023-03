Marino a Sky: «L’Udinese fa sempre di tutto per vincere»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan. Le dichiarazioni

Pierpaolo Marino a Sky prima di Udinese Milan.

SQUADRA GIOVANE – «L’Udinese ha fatto sempre di tutto per vincere. Stasera abbiamo Samardzic a centrocampo più votato alla rifinitura ma la squadra ha il suo equilibrio tattico. Non giochiamo con questa formazione per la prima volta perché Samardzic è stato titolare già».

ALTI E BASSI – «Il ritiro lo abbiamo fatto perché lo chiedevano i giocatori. Come continuità di risultati non siamo mai mancati. In tutto il campionato abbiamo perso 7 volte, poi qualche pareggio poteva trasformarsi in vittoria».