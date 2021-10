Marianella: «Giusto non convocare Tonali. Theo Hernandez deve crescere»

Massimo Marianella ha parlato di Sandro Tonali e di Theo Hernandez in relazione alle proprie Nazionali. Le parole del gionalista a Sky

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato di Milan, soffermandosi sulla mancata convocazione di Tonali con la Nazionale maggiore e sui margini di miglioramento di Theo Hernandez. Le sue parole.

TONALI – «Vanno fatti i complimenti a Pioli per come ha fatto crescere i suoi giocatori, soprattutto dal punto di vista della personalità. Penso che sia stato giusto non convocare Tonali con la Nazionale maggiore, quello che contava era prepararsi per il Monadiale: la Nations League è solo una competizione che serve a un dare un senso alle tante amichevoli che disputavano le Nazionali. Giusto non convocare Tonali in Nazionale per fargli fare il capitano con i più piccoli, l’obiettivo è il Mondiale, non la Nations League».

THEO HERNANDEZ – «La non convocazione di Theo Hernandez con la Francia non l’ho mai letta come un’ingiustizia clamorosa. Al Milan ha imparato le lezioni di Pioli sia sul campo he fuori. Per essere quello che molti pensano che potrebbe diventare, deve migliorare anche in fase difensiva, perché quando gli parte l’uomo dietro Kjaer deve chiudere e non è semplice. Certo è bello quando è così decisivo e segna gol come ieri sera, ma deve ancora crescere questa fase».