Marianella è sicuro: «Milan e Napoli costruite per arrivare in fondo»

Ospite negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato la classifica di Serie A, soffermnadosi sul momento di Napoli e Milan, che al momento condividono la vetta della classifica. Le sue parole.

CLASSIFICA – «Milan e Napoli sono due squadre che saranno lì fino in fondo perché sono attrezzate per farlo. Quando ci ritroveremo qui tra qualche mese riparleremo di queste due squadre. Il Milan mi piace moltissimo, quando avrà Giroud a pieno servizio e gli altri infortunati, come il portiere lo dimostrerà ancora meglio. Maldini e Massara hanno fatto un ottimo lavorto, La società si è innamorata del mondo Milan anche se doveva essere solo di passaggio».

RIENTRI – «Questo è un momento di emergenz, però è una buonissima squadra. Sarà fondamentale il recupero di Brahim, perché con Leao ha dato ancora qualcosa in più e possono dare il cambio di passo e la genialità alla squadra».